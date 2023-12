Cioccolato: il regalo giusto per un Natale (davvero) solidale

La ricerca dei regali da scambiare deve essere vissuta con gioia, non come una caccia affannosa che insidia l’attesa e guasta la festa. Non dimentichiamoci del cioccolato, ricco di proprietà nutritive che forniscono energia e sollevano l’umore.

E non dimentichiamo che Natale fa rima con solidale. Di cioccolato solidale ce n’è per tutti i gusti, fondente, extra fondente, al latte, speziato, in una straordinaria varietà di forme, dalle tavolette, alle praline, alle statuine per il presepe.