Settembre, l'autunno è alle porte e con il freddo torna anche la voglia di cioccolato

Settembre è un po' un secondo Capodanno: il mese della ripartenza tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, le ferie sono un ricordo, cambiano i ritmi di vita, si ritorna alla quotidianità, la scuola inizia…

Un mese di transizione, settembre, con le giornate che si accorciano, le temperature che si abbassano, dopo un agosto rovente… La sera, quasi con sollievo, si riprende il golfino. Ma è in arrivo l’autunno, stagione associata da sempre alla malinconia, le foglie che cadono ci ricordano la nostra fragilità, anche se la natura ci consola con i suoi doni preziosi, dai funghi ai fichi, all’uva, alle castagne e… il cioccolato, che torna sugli scaffali dei supermercati, come alcuni uccelli migratori che se ne vanno in primavera per ritornare quando le temperature si fanno più fresche.

La causa del mal d’autunno risiede nella diminuzione della luce diurna che l’organismo riceve per cui produce una minore quantità di alcuni ormoni che regolano il nostro orologio biologico, come la serotonina, l’ormone del buon umore, e la melatonina, il neurotrasmettitore che presiede il meccanismo sonno-veglia.

È il momento giusto per tenere a portata di mano, anzi di palato, un po’ di cioccolato. “Un quadretto di fondente al giorno leva il medico di torno”. Il cioccolato è una vera e propria ricarica di energia benefica, perché, oltre a fornire all’organismo importanti principi nutritivi, fa aumentare i livelli dei neurotrasmettitori che inducono sensazioni di piacere e di benessere e inibiscono la percezione del dolore.

Non c’è nulla come il “cibo degli dei” che sia in grado di regalare momenti d’intensa dolcezza e di sollevare il morale che tende a deprimersi: basta una tazza di cioccolata calda, con dentro tutta la magia dell’autunno, da sorbire accoccolati sul divano o, meglio ancora, in compagnia di amici.

La rete pullula di ricette facili e gustosissime da preparare: torte, budini, tiramisù, mousse, crostate, biscotti… Allora l’autunno diventa una stagione bellissima con lo spettacolo del foliage all’aperto e la festa dei colori, in tutte le tonalità dal verde all’oro, all’arancio, al rosso rubino, e la casa che torna a profumare di dolci, tutti in goloso connubio con il cioccolato naturalmente.