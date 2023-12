A Saluzzo: grande successo per la serata "Costruiamo qualcosa di nuovo" [FOTO]

Si è rivelata un vero successo di partecipazione la serata "Costruiamo qualcosa di nuovo", che ha visto come protagonisti il sindaco di Busca Marco Gallo, candidato in Regione a sostegno di Alberto Cirio, e Andrea Vassallo, segretario provinciale di Azione.



Sono stati numerosi i temi trattati durante la serata. Andrea Vassallo ha illustrato alcuni temi-faro per la città di Saluzzo e per le Valli del Monviso: il rilancio della vocazione turistica e culturale della città, a partire dal centro storico, l'attenzione che va rivolta alle periferie, alla sicurezza, al verde pubblico e allo sviluppo economico, commerciale e agroalimentare della città e del territorio, senza dimenticare i giovani e le politiche sociali.

Sull'attenzione verso la sanità e i servizi del nosocomio saluzzese e sulla rete infrastrutturale e di trasporti, in particolare il trasporto ferroviario, Vassallo ha lanciato il suo assist a Marco Gallo, che ha mostrato alla platea e ai saluzzesi tutta la sua disponibilità a promuovere questi temi e portarli all'attenzione della Regione Piemonte.

Gallo, forte della sua esperienza amministrativa a Busca, intende candidarsi per avvicinare la Regione alle esigenze del Saluzzese e del suo territorio.