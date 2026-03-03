Il deputato Luigi Marattin a Mondovì per parlare di riformismo e referendum sulla giustizia

Doppio appuntamento monregalese per Luigi Marattin. Il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico sarà a Mondovì venerdì 6 marzo per una giornata dedicata ai temi del riformismo politico e della riforma della giustizia.

Il primo incontro è in programma alle ore 18 presso L'Antico Borgo in Piazza Maggiore 18, dove Marattin presenterà il suo volume "La Missione Possibile. La costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore". A moderare il dibattito sarà il giornalista Claudio Bo. Nel libro l'autore analizza lo spazio politico del riformismo liberaldemocratico in Italia, delineando le condizioni per costruire una forza fondata su responsabilità, merito, Stato di diritto ed economia aperta. Al termine è previsto un aperitivo.

In serata, alle 20.30, il segretario del PLD si sposterà nella Sala Conferenze del Museo della Ceramica in Piazza Maggiore 1 per l'incontro pubblico "La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del Sì", promosso dall'associazione Panta Rei insieme ai comitati "Cittadini per il Sì" e "Giustizia Sì". A introdurre i lavori saranno il consigliere provinciale e avvocato Pietro Danna, il vicepresidente del Comitato locale Giampiero Caramello e l'avvocato Francesco Hellmann, tesoriere nazionale del PLD e referente regionale del Comitato Giustizia Sì.

L'ingresso a entrambi gli eventi è libero.