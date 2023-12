Busca, superate le tremila presenze alla mostra in Casa Francotto

Sono state superate le tremila presenze alla mostra L’altra metà. La Donna nell’arte in Casa Francotto. Sabato e domenica scorsi l’abbinamento con la Galleria La Gaia ha registrato il tutto esaurito.



“Risultati importanti – dice il sindaco, Marco Gallo – che ripagano l’impegno e la passione dei curatori Cinzia Tesio e Rino Tacchella, i quali hanno creato un percorso espositivo di altissimo livello. Anche l’adesione di numerosi istituti scolastici ai laboratori didattici è un bel messaggio”.



La mostra, che rimarrà aperta fino al 28 gennaio, durante il periodo festivo di fine anno presenta un orario ampliato per permettere una maggior fruizione del percorso espositivo. Lo staff di Casa Francotto è disponibile per organizzare visite guidate per rendere più piacevole ed interessante la giornata.



In mostra 120 opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…



Orari delle feste

Natale: chiuso

26 dicembre: 10-12 ; 14,30-18,30

29 dicembre: 15,30 ; 18,30

30 dicembre: 10-12 ; 15,30-18,30

31 dicembre: 10-12 ;

1 gennaio: 14,30 ;18,30

5 gennaio: 15,30 ; 18,30

6 gennaio: 10-12 ; 14,30-18,30

7 gennaio: 10-12 ; 14,30-18,30



Visite guidate su prenotazione

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate su prenotazione (telefono 371.5420603) per rendere ancora più piacevole ed interessante la visita.



Biglietti

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto, in piazza Regina Margherita.

intero 12 euro

ridotto 8 euro (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16)

gratis inferiori a 14 anni