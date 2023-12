Un presepe speciale: i personaggi sono gli anziani ospiti della RSA di Canale

A Canale domenica scorsa la RSA Fondazione Ospedale Ricovero 'Pasquale Toso' si è trasformata in un angolo di Betlemme grazie agli stessi anziani ospiti e ai dinamici educatori della struttura.

Fin dal primo mattino (si sa, gli anziani dormono poco …), la Vergine Maria, San Giuseppe, Erode e tutti i personaggi del presepe hanno indossato gli abiti di scena e cominciato la performance teatrale, durata tutta la giornata.

Visitatori e parenti hanno ritrovato i loro cari in versione 'Natività a BetlemToso', alcuni molto concentrati nella parte loro assegnata.

“Vedere gli ospiti emozionati controllare gli allestimenti, i vestiti, gli addobbi, ci fa pensare al senso vero per cui, in fondo, facciamo il nostro lavoro” racconta l’educatore Marcello “hanno preso forma le idee condivise già a settembre, perché il nostro presepe vivente è un progetto ad ampio respiro.

Il censimento, la postazione della cartomante, la stalla, la corte di Erode, il distretto artigiano con macellai, pescatori, fornaio, venditrici di spezie, calzolaio e polentaia in un crescendo di festante confusione, di gioioso e vitale vociare che improvvisamente si placa. Entrando in cappella, infatti, si aveva il tempo per una preghiera davanti alla natività per poi essere riconsegnati all’allegria del distretto delle stoffe e della locanda.

È stato meraviglioso vedere le nostre ospiti divertite e sorridenti distribuire panettone e the caldo: più il cibo distribuito o quello mangiato? Ah la glicemia!”

Oltre al Presepe vivente si è allestito un mercatino di oggettistica varia, con lavoretti realizzati da anziani o dalle loro famiglie i cui proventi andranno in parte all’associazione “I colori di Anna” www.icoloridianna.it.

Il mercatino si replicherà sabato 23 dicembre, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. La casa di riposo di Canale ospita attualmente circa 80 persone e si trova in via San Martino 3, con ingresso dalla Cittadella della Salute.

Gli operatori ringraziano tutte le persone che hanno reso possibile trasformare la RSA in 'BetlemToso' per un giorno: la Direttrice dott.ssa Maria Teresa Valsania, la Direttrice Sanitaria dottssa Lara Coscia, la Cooperativa Nuova Assistenza nelle persone di Giuliano Giannotta, Emanuela Cai, Manuela Clerico, tutto il personale (dagli operatori, alla cucina al gruppo delle pulizie), l’animatrice Michela, tutti i parenti degli ospiti, Daniela, Marilena, Stefania che hanno aiutato a realizzare il mercatino e il presepe.

Un ringraziamento particolare al Borgo di Santa Rosalia di Alba per il prestito gratuito degli abiti e alla Dirigente, alle insegnanti e ai ragazzi delle terze e quarte elementari dell’Istituto comprensivo di Canale per le stupende decorazioni con cui ci hanno aiutato ad allestire la stalla.

Gli stessi alunni hanno fatto visita agli anziani nella mattinata odierna, martedì 19 dicembre, porgendo gli auguri a tutti, con canti di Natale e la loro naturale allegria.