Cuneo: il Comune rinnova fiducia alle sue società partecipate

A presentare le delibere di analisi dello stato e del senso delle partecipate la sindaca Patrizia Manassero : " Lo scopo di analisi come questa, e degli incontri in commissione più approfonditi e specifici che proseguiranno nelle prossime settimane, è impedire che le partecipate diventino meri contenitori – ha spiegato – e siano invece in ogni loro accezione parte del bilancio ".

Nello spazio riservato al dibattito dei consiglieri presenti ha preso la parola anche Giancarlo Boselli (Indipendenti): "Da sempre attenzionate, per quanto ci riguarda, Farmacie Comunali (che dimostrano una reddittività bassissima e non più giustificabile), MIAC (una situazione grave e pesante sia in seno alla società che per come questa ha agito) e ACDA (responsabile della perdita di un importante finanziamento di 15 mln di euro)".