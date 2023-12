Mondovì, l'oncologia del Montis Regalis più accogliente grazie agli arredi donati dall'associazione Un sorriso per Giorgia [FOTO]

Sono stati presentati questa mattina, giovedì 21 dicembre, i nuovi arredi che colorano e rendono più accogliente il Centro Accoglienza e Servizi (Cas) del reparto di Oncologia attivo all'interno dell’ospedale di Mondovì.



L’iniziativa, realizzata dall’associazione “Un sorriso per Giorgia”, in collaborazione con la Lilt e I Trelilu, con i consigli dei giovani architetti Marta Capponi e Rebecca Quarzo, ha fornito al centro sedie, appendiabiti di colore giallo, un mobile consolle e una lampada-opera d’arte con due mani che si abbracciano.



“Il Cas è un luogo fondamentale per il paziente oncologico, si tratta di una struttura nata circa dieci anni fa, grazie anche al dottor Bertetto - ha spiegato la dottoressa Cristina Granetto, direttore della Struttura complessa Oncologia Area Nord AslCn1 e responsabile del CAS Mondovì -. Quando sono arrivata qui il sistema era già ottimo, con personale motivato e sono felice che le associazioni di volontariato abbiano contribuito a rendere più accogliente questi spazi per chi riceve la notizia di una malattia che potrebbe sconvolgere il futuro. È importante che gli spazi siano colorati, sereni, accoglienti. Ringrazio quindi 'Un sorriso per Giorgia' e tutto il personale che opera nel reparto”.



“Orgoglioso e contento di essere qui - ha detto il sindaco Luca Robaldo -. Questa iniziativa è merito delle associazioni che operano tutto l’anno per consentire questo tipo di interventi”.



“Attenzione è stata mostrata verso il territorio - ha aggiunto il dottor Giuseppe Guerra, direttore dell’Asl Cn1 -. Uno dei professionisti che negli ambiti trasversali ha permesso di dare parità di servizio a Mondovì e Savigliano è la dottoressa Granetto. Fare 24 primariati non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta. Ringrazio i donatori per aver reso più accogliente il Centro Accoglienza e Servizi, luogo dove gli infermieri danno l’indirizzo ai pazienti”.



“L’evento benefico che ci consente di proporre queste iniziative sul territorio - ha detto Maria Rosa Rossi di Esedra - è nato nel 2007 in collaborazione con Esedra e i Trlilu e quest’anno tornerà all’interno degli eventi del Carnevale 2024, sdoppiandosi come già in passato tra Mondovì e Cuneo”.



“La parola grazie detta col cuore racchiude tutto - hanno detto Stefania e Silvio, i genitori di Giorgia -. Siamo stati circondati da un amore immenso in questi anni. L’associazione è stata come una luce nella notte. Ogni volta che portiamo a termine un progetto per noi è gioia pura”.



Presenti questa mattina anche il presidente dell’associazione “La funicolare” Mattia Germone, il presidente della nuova Famija Monregaleisa Andrea Tonello, Roberto Bella dei Trelilu e i rappresentanti della Lilt con Giancarlo Ricci.



Anche quest’anno i Trelilu saliranno sul palco per l’iniziativa benefica con “Le voci fuori dal coro” e le Drag Queen.