Otto borse di studio per tirocini in Germania: Apro Formazione apre le candidature per giovani piemontesi

Apro Formazione con la propria divisione Apro International, ha aperto le candidature per 8 borse di studio destinate a giovani tra i 18 e i 35 anni interessati a svolgere un tirocinio formativo di sei mesi a Lipsia, in Germania, nel settore dei servizi o socio/educativo/assistenziale. L’opportunità rientra nella Direttiva PMT – Progetti di Mobilità Transnazionale 2025– 2028 – della Regione Piemonte ed è rivolta a giovani domiciliati in Piemonte, inoccupati, disoccupati o NEET, con conoscenza della lingua inglese o tedesca.

Le borse di studio coprono le spese di viaggio, vitto, alloggio e comprendono anche un pocket money. Il tirocinio formativo rappresenta un’occasione concreta di crescita professionale e personale: si tratta di un’esperienza di 6 mesi in un contesto europeo strutturato, che permettono di acquisire competenze tecniche nel settore socio-assistenziale, sviluppare autonomia, rafforzare le competenze linguistiche. L’esperienza di mobilità all’estero è un investimento strategico sul proprio futuro professionale: in un mercato del lavoro sempre più internazionale la mobilità rappresenta uno strumento concreto per accrescere occupabilità, competenze trasversali, capacità di adattamento e per arricchire il proprio curriculum.

Apro Formazione, da anni impegnata nella progettazione e gestione di percorsi di mobilità europea, accompagna i partecipanti in tutte le fasi del progetto: dai preparativi della partenza al tutoraggio durante il soggiorno all’estero, fino alla valorizzazione delle competenze acquisite al rientro. Le selezioni si svolgeranno a pochi giorni di distanza dalla ricezione delle candidature, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Per questo motivo, è importante presentare la propria candidatura con tempestività.

Per candidarsi, è necessario possedere i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 35 anni, domicilio in Regione Piemonte, stato di inoccupazione, disoccupazione o NEET fino al termine del progetto, conoscenza dell’inglese o del tedesco.