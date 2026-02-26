Il "caso" di Anna Arnaudo alla Camera: Berruto presenta un ordine del giorno contro l'esclusione degli atleti con diabete dai gruppi sportivi militari

La vicenda di Anna Arnaudo approda alla Camera. A portarla all'attenzione dell'aula il deputato del PD Mauro Berruto, ex CT dell'Italvolley, che ha presentato un ordine del giorno al decreto Milleproroghe contro l'esclusione degli atleti con diabete dai gruppi sportivi militari.

"Una legge fuori dalla storia", risalente all'epoca di Mussolini, e quindi da superare.

La mezzofondista borgarina in forza al CUS Torino, già campionessa italiana nei 5.000 e 10.000 metri e argento europeo nei 10.000, convive con il diabete tipo 1, dopo avere scoperto di soffrirne all'età di 18 anni. Una condizione che, tuttavia, non le ha mai impedito di allenarsi, gareggiare ed affermarsi a grandi livelli. La norma del 1932, però, le preclude l'ingresso nei gruppi militari e di conseguenza importanti occasioni di carriera.

Basti pensare, come sottolineato dallo stesso Berruto durante il suo intervento, che su 30 medaglie olimpiche ben 18 sono firmate da atleti appartenenti ai suddetti gruppi, i quali possono garantire agli sportivi un fondamentale supporto economico ed organizzativo.

"Una discriminazione superata dai fatti, La medicina e la scienza hanno fatto passi enormi" - afferma l'ex CT.

L'ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari.

La questione passa ora al Ministero della Difesa.