Alba Capitale dell'Arte Contemporanea 2027: i commercianti albesi confermano il loro sostegno al progetto

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti Albesi ha ospitato nella sua ultima riunione – il 25 febbraio – la presidente dell’Associazione “Le Fabbriche del Vento per Alba Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027”, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Presenti, il sindaco di Alba Alberto Gatto, l’assessore al Commercio Roberto Cavallo, il capo di gabinetto Gianluca Gioetti e il responsabile Marketing del Territorio di ACA Marco Scuderi, componente il Cda della suddetta Associazione, nata per attuare l’ambizioso progetto.

Fin dai primi passi della Candidatura, un anno fa, ACA ha manifestato il proprio sostegno, nel solco tracciato, fin dal 2024, con l’impegno profuso per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, poi aggiudicata a L’Aquila.

La proclamazione il 17 ottobre 2025 di Alba quale Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 da parte del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, è stata salutata con grande entusiasmo e soddisfazione da tutto il comparto del commercio e del turismo, per gli effetti positivi che tale titolo potrà avere sulla visibilità internazionale della città di Alba e per la legacy che indubbiamente sarà ereditata dal territorio.

Un favore verso il progetto evidenziatosi anche durante l’incontro all’ACA, che ha visto gli interventi del presidente e del direttore dell’Associazione Commercianti albesi, Giuliano Viglione e Fabrizio Pace: i componenti il Consiglio direttivo ACA hanno potuto apprezzare la complessità dell’articolato progetto ispirato all’opera dell’artista albese Pinot Gallizio, figura ragguardevole dell’arte contemporanea che fin dagli anni ’50 promosse la pittura industriale e il nome di Alba quale culla di un’avanguardia artistica contemporanea dal respiro internazionale.

Nell’occasione, l’Associazione Commercianti Albesi ha ribadito l’impegno a sostenere la realizzazione degli eventi collegati alla Capitale dell’Arte Contemporanea 2027.