Il regno delle api conquista la scuola di Sale delle Langhe

Alla scuola primaria di Sale delle Langhe quest’anno le api sono entrate in classe… e hanno portato con sé entusiasmo, curiosità e tanta voglia di imparare.

"Come insegnanti - dicono dall'istituto -, siamo particolarmente orgogliose del percorso che i nostri alunni hanno intrapreso partecipando al bando regionale “Il regno delle api, sentinelle della natura”, inserito nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Un progetto che non si è limitato a trasmettere contenuti scientifici, ma che ha acceso nei bambini uno sguardo nuovo sul territorio e sull’ambiente che li circonda".

Gli alunni hanno trascorso, lo scorso 25 febbraio, una coinvolgente ed interessante mattinata scoprendo che cos'è l'alveare e che cos'è l'agroecosistema, con Ivo Boggione di San Benedetto Belbo, pastore di capre, apicoltore biologico e operatore di fattoria didattica.

Si è parlato dell'importanza delle api e dell'apicoltura nella storia dell'uomo fin dalle origini sia per l'impollinazione sia per la biodiversità. L'apicoltore ha trasmesso la sua passione per le api, per l'ambiente e ha fatto crescere l'interesse e l'attenzione dei nostri bambini per le piante e le fioriture.

È poi stato assegnato un compito: passeggiare nel bosco per vedere da vicino le fioriture del nostro territorio, di disegnarle, di imparare i nomi e le caratteristiche delle piante per, poi, preparare un elaborato finale con disegni e testi.

Ad aprile, grazie al contributo del bando, tutte le classi andranno gratuitamente in gita presso la fattoria didattica Bogion cit di Boggione Ivo, a San Benedetto Belbo, per continuare e completare il percorso educativo, con l'incontro ravvicinato con l'alveare nell'apiario didattico e con laboratori esperienziali sul paesaggio rurale storico e sulle fioriture.

Durante la giornata è previsto anche un picnic all’aria aperta: un’occasione semplice ma preziosa per condividere il pranzo insieme, rafforzare amicizie, stare in compagnia e vivere la scuola in modo diverso, tra sorrisi, chiacchiere e giochi.

"Per i nostri alunni - concludono le insegnanti - sarà un momento di crescita non solo didattica, ma anche umana, perché imparare significa anche costruire relazioni, collaborare e sentirsi parte di un gruppo. Per noi insegnanti la soddisfazione più grande è vedere come un progetto possa trasformarsi in crescita autentica, consapevolezza e senso di responsabilità. Le api ci hanno insegnato che ognuno, nel proprio piccolo, può fare la differenza. E i nostri alunni lo hanno capito benissimo e, a gran voce, salutano Ivo Boggione:- Caro apicoltore, grazie per averci fatto entrare nel fantastico mondo delle api! Ora sappiamo che dietro ogni cucchiaino di miele c’è un super lavoro di squadra…ronzante e dolcissimo!".