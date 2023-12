Il grazie di Verzuolo al vigile Valter Bertola, in pensione dopo 17 anni di servizio alla collettività

Prima dell’inizio del Consiglio Comunale di ieri, mercoledì 20 dicembre, il sindaco di Verzuolo Giovanni Carlo Panero ha voluto ringraziare l’ispettore Valter Bertola, in pensione dal 30 novembre di quest’anno, per il suo prezioso impegno a favore della collettività.

"Molte grazie – ha detto il sindaco – per i 17 anni dedicati con qualificato impegno e attenzione agli allievi, alle scuole, alla sicurezza della circolazione stradale, al mercato e alla sua riqualificazione. Grazie per la disponibilità e la professionalità, sia per la prevenzione che per l'educazione e, quando necessario, la penalizzazione per rieducare. Un grazie anche da parte di tutta l'Amministrazione Comunale".

Il primo cittadino gli ha quindi rivolto, a nome dell’Amministrazione comunale, del segretario, dei colleghi e dei cittadini, "un sentito grazie e un augurio di una buona pensione più che meritata".