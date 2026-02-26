Rotary Saluzzo: services per lo sport inclusivo e borse studio per meriti scolastici

In un momento storico in cui capacità atletiche e resilienza, uguaglianza, determinazione, coraggio e diritto alla partecipazione sportiva, visione equa del mondo sono diffusi a livello planetario con la bandiera dei valori delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, al via dal 6 marzo, gli stessi messaggi sono promossi sul territorio dal Rotary Saluzzo, con due services annuali, aventi ad oggetto proprio lo sport inclusivo.

Li ha presentati il presidente Luigi Giulini Richard, nell'ultima conviviale all'Internodue davanti alla platea dei rotariani che proprio nella serata, hanno accolto un nuovo socio: Agostino Bottano, imprenditore edile, al secondo mandato come sindaco di Villafranca.

Il primo service - informa il presidente Giulini Richard - è in collaborazione con la VTT (Vehementia Tennis Team) con sede al tennis Stadium di Lagnasco (che si prepara tra l'altroin questi giorni ad un importante torneo giovanile di macroarea nord-ovest, che vedrà in campo i migliori giocatori e giocatrici under 10-12-14 di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, dal 4 al 15 marzo).

Il presidente Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia (allenatore) hanno illustrato il progetto dedicato ai bambini della scuola primaria e secondaria, che prevede un corso annuale per i più piccoli con disabilità, affinchè gli stessi attraverso il gioco, guidati da personale qualificato, possano sviluppare, oltre ad abilità in questo sport, anche una maggiore sicurezza di sè e autostima.

Il secondo progetto è la collaborazione del club con il BasktNET, un progetto già attivo da anni patrocinato anche dal Comune di Saluzzo e partecipato da scuole del territorio, grazie al quale i ragazzi con disabilità fisica o cognitiva si approcciano al gioco insieme ad altri coetani per vivere in unione, senza distinzioni, l’esperienza della pallacanestro. Presenti alla serata per presentarne valori e finalità il Presidente del Saluzzo Basket Adrea Nervi, l’allenatore Sergio Perlo e gli educatori Leonardo Giletta e Francesca Paoli.

Il Rotary Saluzzo, promuove lo sport e premia il merito scolastico.

Durante la serata sono state consegnate le tre borse di studio universitarie triennali da euro 1000 / anno ai tre vincitori selezionati dalla Commissione rotariana presieduta dalla docente universitaria Enrica Culasso.

Le borse di studio sono andate a Giovanni Gramaglia, Lorenzo Cocco e Giuditta Favrin che si sono distinti per profitto a scuola, ma anche per maturità e proiezione verso il futuro universitario e professionale, che hanno presentato nella serata con grande capacità oratoria e convinzione.