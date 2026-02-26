Scomparso ragazzo di 16 anni a Villafranca Piemonte

Un ragazzo di 16 anni, Massimo Bianciotto, è scomparso da ieri, mercoledì 25 febbraio, a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. A denunciarlo un post sul gruppo Facebook "Sei di Cuneo se..." L'adolescente non è rientrato da scuola nella comunità a Villafranca Piemonte.

I tentativi di mettersi in contatto con il ragazzo sono stati vani: il cellulare che ha con sé risulta essere spento e non raggiungibile. È stata già presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche.

La segnalazione riporta una descrizione di Massimo: alto un metro e settanta, al momento della scomparsa indossava dei jeans, una felpa e una giacca nera con un ricamo rosso sulla parte posteriore. Un dettaglio ulteriore fornito è quello dello zaino Invicta di colore grigio-blu che aveva con sé la mattina quando si è recato a scuola.

Si invita chiunque abbia notizie relative al ragazzo a contattare immediatamente le forze dell'ordine. Anche le informazioni più piccole possono rivelarsi essenziali per rintracciare il giovane. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e di verificare se qualcuno corrispondente alla descrizione fornita sia stato visto nelle zone circostanti di Villafranca Piemonte e dintorni.