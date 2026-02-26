Referendum sulla Giustizia: la Lega organizza a Fossano un incontro sulle ragioni del “sì”

La sezione di Cuneo della Lega organizza a Fossano un importante momento di dibattito e confronto sul tema del Referendum sulla Giustizia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo, alle 20.30, presso l'ex Chiesa del Salice in Piazza Luigi Bima a Fossano.

L'incontro mira a informare e sensibilizzare la cittadinanza su un tema cruciale per il futuro del Paese: la riforma del sistema giudiziario.

Ad aprire i lavori, portando i saluti istituzionali, sarà il Senatore Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, che darà il via a una serata ricca di contributi tecnici e politici. Sarà inoltre presente per un saluto istituzionale il Sindaco di Fossano, Dario Tallone.

"Siamo di fronte ad un importante momento di riflessione sulla nostra giustizia" – dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario provinciale della Lega di Cuneo -. Crediamo che il dibattito sulla riforma sia un atto di responsabilità verso le istituzioni e i cittadini. Con questo incontro vogliamo approfondire, con il contributo di autorevoli esperti, come la separazione delle carriere e l'ottimizzazione del sistema possano garantire processi più celeri ed equi. La Lega conferma la sua volontà di promuovere un confronto costruttivo, mettendo al centro sempre i cittadini".

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del mondo giudiziario e politico. Interverranno la Dott.ssa Donatella Masia, già Sostituto Procuratore della Repubblica, l’Avv. Nicola Menardo, Avvocato Penalista, l’Avv. Mauro Anetrini, Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Piemonte, l’Avv. Simona Giaccardi, Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Cuneo.

La serata sarà moderata dall'Avv. Alessandro Ferrero, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.