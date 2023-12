Auto si ribalta in un dirupo in via Salmour a Fossano: due donne decedute

Incidente mortale in via Salmour a Fossano. Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 45 e si è ribaltata in un dirupo. All'interno del mezzo c'erano due donne, trovate senza vita dai soccorritori giunti sul posto.

Si tratta di Antonina Deconno, 64 anni, residente a Salmour e di Carmela Longo, 86 anni, originaria del Beneventano. Probabilmente madre e figlia.

L'allarme è scattato alle 16 di oggi, sabato 23 dicembre, ma è possibile che il sinistro si sia verificato molto prima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano per estrarre i corpi dalle lamiere, l'emergenza sanitaria e i carabinieri.