Capodanno in Conca, attese migliaia di persone, tra divieti e ingenti misure di sicurezza

Frabosa Sottana si prepara ad accogliere le migliaia di persone che il prossimo 31 dicembre raggiungeranno Prato Nevoso per l'ormai consueto Capodanno in Conca.

Necessario disporre di misure straordinarie della circolazione stradale in zona, oltre ad un'area di soccorso, dove stazioneranno i mezzi sanitari e i mezzi delle forze dell'ordine e all'area per gli autobus, individuata all'inizio di piazzale Dodero, subito dopo l'intersezione con la S.P. 327, per permettere agli autobus di effettuare l'inversione di marcia per ritornare verso il fondovalle.

Il Comune, pertanto, dal pomeriggio del 31 dicembre istituirà due aree di sosta riservate ai mezzi di soccorso e di polizia, un’ulteriore area destinata ai titolari di contrassegno per la circolazione e la sosta delle persone invalide, un’area destinata agli addetti alla sicurezza della manifestazione ed un’area destinata per le manovre di inversione di marcia degli autobus che dovranno ritornare in fondovalle:

> via C. Boreale - lato destro fronte conca - a partire dalla via di accesso alle

biglietterie, proseguendo per piazza Dodero con un estensione di circa ml. 185

riservato mezzi di soccorso e di polizia;

> via C. Boreale e tratto Piazza Dodero per metri 40 — lato destro fronte conca — a

partire da fine stalli riservati ai mezzi di soccorso— numero 10 stalli riservati ai titolari

di contrassegno per la circolazione e sosta delle persone invalide e numero 8 stalli

riservati agli addetti alla sicurezza della manifestazione;

> inizio Piazza Dodero, subito dopo l’intersezione con la S.P. 327, adeguata area

occorrente per le manovre di inversione di marcia degli autobus;

E' pertanto vietata la sosta, con rimozione forzata, nelle suddette aree a tutte le altre

categorie di veicoli, dalle ore 20,00 del 30.12.2023, alle ore 08,00 del 01.01.2024.

E vietato il transito agli autobus da Piazza Dodero verso via Corona Boreale

dalle ore 08.00 del giorno 31.12.2023 alle ore 07.00 del giorno 01.01.2024 ad eccezione della navetta interna alla Frazione Pratonevoso predisposta dall’ Associazione Turistica Mondolè.

Una seconda ordinanza del Comune di Frabosa Sottana prevede, per ragioni di sicurezza, un cospicuo elenco di oggetti e comportamenti vietati durante l'evento nell’area della “Conca”ed anche nell’area circostante la manifestazione ad una distanza di 300 metri.

I controlli e il filtraggio dei partecipanti avverrà già nel momento dell'utilizzo delle navette predisposte dall'organizzazione.

Dalle ore 17,00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 06,00 del giorno primo

gennaio 2024 è vietato portare nell’area oggetto della manifestazione, nell’area prospicente la seggiovia quadriposto “ BLU “ ed anche nell’area circostante la

manifestazione ad una distanza da essa inferiore a metri 300, ed anche sulle

navette predisposte dall’organizzatore per trasportare il pubblico da Frabosa

Sottana:

borse e zaini grandi (ad esclusione dei fruitori degli impianti sciistici e legati all’attività sportiva dello sci); bombolette spray di qualsiasi natura, bevande alcoliche di gradazione superiore a 21°; bevande contenute in lattine di alluminio, vetro o simili ed anche in bottigliette di plastica; borracce in metallo, manufatti in ceramica; prodotti aerosol, bombolette spray, trombette da stadio; AVPO MODOLIQUID REFIL per sigarette elettroniche; droni, aeroplani telecomandati; aquiloni o lanterne dal cielo; materiali atti ad offendere quali: pietre, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, catene, mazze, bandiere, ombrelli, sedie, portafogli a catena, coltelli e/o oggetti da taglio e punta, razzi di segnalazione, pneumatici di autoveicoli, camere d’aria e simili e materiale infiammabile; l’uso e deposito di gas combustibili, di liquidi infiammabili e apparecchi a pressione; l'utilizzo di artifizi pirotecnici scenografici di qualsiasi tipo; veleni, sostanze nocive e/o stupefacenti; l’uso di fiamme libere, apparecchi a brace ed attrezzature a gas; penne o puntatori laser; bastoni per selfie e treppiedi; attrezzatura quale: sci, slittini, bastoncini, racchette da neve (ad esclusione dei fruitori degli impianti sciistici ed esclusivamente legati all'attività sportiva dello sci ed esclusivamente in caso di funzionamento degli impianti sciistici); bob, pattini da ghiaccio ecc; pistole giocattolo o pistole ad acqua, skateboard, pattini e overboard;

tende o sacchi a pelo e qualsiasi cosa atta a divenire potenziale oggetto atto a creare offesa.



All’interno dell’area dello spettacolo è fatto obbligo lwe bevande verranno somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica ed è vietata la somministrazione in bottigliette di plastica, vietate.



I gestori di locali pubblici e/o chioschi ubicati nell’area dalle ore 15.00 del giorno 31.12.2023 alle ore 03.00 del giorno 01.01.2024 potranno somministrare solo in bicchieri di carta e plastica. Vietato quindi porre in vendita per l’asporto bevande confezionate in bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine e/o contenitori il cui materiale risulti difformi da quanto elencato, tutti i contenitori di qualsivoglia specie e natura, devono risultare aperti;



Infine, a partire dalle ore 15.00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 03,00 del giorno primo gennaio 2024 è vietata la mescita e la vendita di sostanze alcooliche aventi gradazione superiore a 21°.