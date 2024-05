Per la terza volta Marcello Carrara è tra i 100 commercialisti migliori d'Italia secondo Forbes

Marcello Carrara, commercialista cuneese alla guida dello Studio Professionale Carrara Stp Srl, per il terzo anno consecutivo è tra i 100 commercialisti migliori d'Italia. La premiazione oggi a Cernobbio, sul Lago di Como, nella prestigiosa cornice di Villa Erba, in occasione di 100 Best in Class, l’evento, giunto alla sua terza edizione, promosso da TeamSystem – tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ed Euroconference, società leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti, in collaborazione con Forbes, volto a promuovere le eccellenze italiane nel campo dei professionisti.

La giuria di quest’anno ha selezionato le 100 eccellenze suddivise, diversamente da quanto fatto nel 2023, in 4 categorie: Crescita e competenze, Innovazione digitale, Valore economico e sviluppo del business e infine la novità rappresentata dalla categoria Giovani Professionisti.



Carrara si è distinto nella categoria “Crescita e competenze”: “E' gratificante ricevere questo premio – commenta Carrara dalla convention di Villa Erba -, ma il grazie più grande va ai miei collaboratori e dipendenti in studio, perché senza di loro non avremmo potuto raggiungere per il terzo anno consecutivo questo risultato. Speriamo ovviamente di proseguire su questa linea”.



Classe 1962, originario di Garessio ma cresciuto a Narzole, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Cuneo, Carrara è il fondatore di uno studio che oggi vanta sedi nel centro langarolo, nella vicina Fossano e a Milano, mentre la sede legale è a Roma.



Gli studi, insieme, contano più di 35 dipendenti. Nell'ambito dell'attività svolta, il loro settore di specializzazione è quello legato al mondo del vino, del turismo e dell'e-commerce.