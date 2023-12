Katia Tomatis e Diego Colombari nuovi ambasciatori per l'Unione Veterani dello Sport di Cuneo

Katia Tomatis, presentata da Aldo Meinero e premiata dal vicepresidente Giovanni Aime. Classe 1981, volontaria del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, è stata una delle atlete di punta della Nazionale italiana di scialpinismo. La sua è una storia di passione e coraggio: nel 2013, a 32 anni, dopo averne trascorsi 12 da impiegata in banca, decide di cambiare vita per fare il salto di qualità nello sport dedicandosi anima e corpo alla carriera agonistica e gestire in estate il rifugio Malinvern a 1836 metri nel comune di Vinadio in Valle Stura. Nel 2015 è diventata Nazionale di scialpinismo e nel 2018 ha ottenuto la sua vittoria più prestigiosa alla grande classica francese della Pierra Menta. Poi la gravidanza e la nascita della piccola Azzurra a marzo 2019 hanno imposto una pausa dall'attività agonistica ma non certo dalla montagna. Basti pensare che appena una settimana prima del parto, Katia era ancora in giro con le pelli di foca. Ripresa l’attività la storia si è ripetuta con la nascita ad aprile 2023 del secondogenito Mattia.