Non Una di Meno Alba presenta il cartellone di iniziative per l’8 marzo

“Come nodo albese di Non Una di Meno, siamo orgogliosə di presentare un cartellone di eventi sul territorio dedicati all’8 marzo – prima e dopo”. Si costruisce intorno alla data cardine dell’8 marzo il programma di iniziative promosso dal collettivo Non Una di Meno Alba, sezione locale dell’omonimo movimento transfemminista internazionale che opera per la liberazione di genere, i diritti e la giustizia sociale.

Una settimana di rivendicazione cucita intorno alla ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle donne, da attraversare con momenti pubblici di confronto, creatività e mobilitazione attorno ai temi imprescindibili del dibattito transfemminista come libertà, autodeterminazione, rifiuto della violenza e critica a un’economia di guerra.

Il calendario di appuntamenti si apre sabato 7 marzo nell’ambito del festival Pupille, al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, con un laboratorio artistico organizzato insieme a Queer is Now, pensato per ideare e realizzare materiali creativi in vista delle iniziative di piazza. Il ritrovo è per le ore 18.30. Alle 19:30, su prenotazione al +39 388 397 9443 o via mail o tramite Instagram, si prosegue con la cena sociale: parte del ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività di Non Una di Meno. Chiudono la serata musica dal vivo e dj set con Elisa Ripa, Ceciliadelpianetaterra, Edera e Claudio Lorusso, Lavalamp.

Domenica 8 marzo il nodo albese sarà in trasferta ad Asti, insieme al gruppo locale Non Una di Meno, per un pomeriggio di letture e attività dedicate a tutte le età, seguito dalla partecipazione congiunta al presidio delle ore 18.00, in piazza Statuto. Per l’8 e il 9 marzo è indetto lo sciopero transfemminista: dalla produzione, dalla riproduzione, dai lavori di cura, dai consumi e dai generi.

Il momento centrale delle iniziative ad Alba sarà lunedì 9 marzo, con il corteo cittadino in partenza da piazza Garibaldi, alle 18.30. Il collettivo invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Il programma proseguirà mercoledì 12 marzo al ristoro I Malpensanti, in piazza Elvio Pertinace 5 ad Alba, con il concerto narrativo “Accabadora” ispirato al romanzo di Michela Murgia e proposto, durante la cena, dall’associazione culturale cagliaritana Tra Parola e Musica. È consigliata la prenotazione.

Ultimo appuntamento, sabato 15 marzo, alla biblioteca civica di Piobesi d’Alba in via Comunità 5, dove è previsto un talk dedicato alla questione femminile con espertə di diritto, salute ed educazione, in programma alle ore 16.30.

Ulteriori aggiornamenti e informazioni sulle iniziative del collettivo sono reperibili attraverso il profilo Instagram di Non Una di Meno – Alba

