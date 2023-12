Volley femminile: tornano in campo le giovanili della Lab Travel Honda Cuneo

Archiviati Pandori e Panettoni,per le atlete del settore giovanile della 𝐋𝐚𝐛 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐮𝐧𝐞𝐨 è tornato il momento di scendere in campo per gli allenamenti tecnici in vista della seconda fase dei vari Campionati. Due le squadre impegnate in 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢: l’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟔 di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 sarà in trasferta a Villafranca Piemonte il 27 e 28 dicembre per prendere parte alla seconda edizione del 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐄𝐫𝐫𝐞𝐚,organizzato dalla A.D Volley Villafranca in collaborazione con il Volley Valle Po. Le finali sono previste per il pomeriggio di Giovedì 28 presso il Palabuscompany di Villafranca Piemonte, dove parteciperanno anche le madrine d’onore della manifestazione, ovvero le giocatrici di Serie A1 della Wash4green Pinerolo Villafranca. Di seguito il commento dei Coach Lamberti-Frison: “𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑜 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑐𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑃𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴.𝐷 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑜. 𝐿’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒̀ 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀, 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜. 𝐶𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒,𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑒 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜.”

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨 tornerà invece ad Alassio per partecipare al 𝟐𝟒° 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚, che avrà luogo dal 4 al 6 gennaio. 5 categorie, 72 squadre iscritte e 12 impianti da gioco in 9 località diverse della Riviera Ligure: questi sono i numeri della manifestazione Fipav che vedrà coinvolte anche le atlete biancorosse. Secondo le fonti organizzative, quest’anno la categoria più numerosa sarà proprio l’Under 14, con 20 formazioni. I match 1/2° posto saranno trasmessi indiretta streaming sulla pagina Facebook Alassio Befana e si terranno presso il Palasport Ravizza di Alassio. “𝐼𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 – commentano Guerriero-Peano. 𝐴𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖. 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑓𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜, 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖.”

Ecco di seguito il programma degli allenamenti del settore giovanile:

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟕 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Serie C: 14:00 - 17:00

Under 13: 17:00 - 19:00

Under 14 19:00 - 21:00

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Serie C: 14:30 - 17:00

Under 12: 17:00 - 18:30

Under 14: 19:00 - 21:00.

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟗 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Serie C: 14:00 – 17:00

Under 13: 17:00 - 19:00

Under 16: 18:45-20:30

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟑𝟎 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

Under 12: 11:00 - 13:00

Under 14: 15:00-17:00

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟎𝟐 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨

Under 14: 10:00 – 12:00

Serie C: 14:00 – 17:00

Under 12: 17:00 - 18:30

Under 16: 18:15 - 20:15

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟎𝟑 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨

Under 13: 10:00 –12:00

Serie C: 14:30 –17:00

Under 14: 17:00 –19:00

Under 16:19:00-21:00

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟎𝟒 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨

Serie C: 10:00 –12:00

Under 12: 17 -18:30

Under 16:18:15-20:15

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟎𝟓 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨

Serie C: 14:00 –17:00

Under 13: 17:00 - 19:00

Under 16: 19:00-21:00