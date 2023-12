Reddito vicino ai 900mila euro per Crosetto: il ministro alla Difesa resta il Paperone della Granda

Premesso che quando si parla dell’incrocio tra politica e ricchezze il rischio di cadere nella demagogia è dietro l’angolo. Tali dati vanno letti come un necessario contributo alla trasparenza.

Tra la prima e la seconda categoria la forbice, per quanto riguarda la situazione patrimoniale degli eletti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica , è, in quasi tutti casi, decisamente aperta se si analizzano le ultime dichiarazioni dei redditi appena messi agli atti degli uffici di Montecitorio e Palazzo Madama .

Crosetto si attesta come il ‘paperone’ incontrastato, con un buon margine di distacco rispetto a tutti gli altri parlamentari. Il gigante di Marene ha chiuso il 2023 con un imponibile (calcolato sull’anno fiscale 2023) di 890.951 euro (in diminuzione rispetto lo scorso anno quando erano 908.815 euro).

Tra i parlamentari nati nella nostra terra, ma ormai da anni residenti in altri comuni, troviamo figure di peso del governo Meloni I.

BERGESIO IN TESTA TRA I PARLAMENTARI ELETTI IN GRANDA

Segue il deputato Enrico Costa (Azione) con 103.965 euro (l’anno prima erano 100.382 euro) e Chiara Gribaudo (Partito Democratico) con 99.436 euro (l’anno scorso 98.471). Non ancora visibile sul sito della Camera dei Deputati, al momento, la dichiarazione di quest’anno della deputata Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia) che l’anno scorso segnalava 98.333 euro.

Andando tra i parlamentari residenti nella nostra provincia in prima posizione troviamo anche quest'anno il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) il cui reddito imponibile da ultima dichiarazione si attesta sui 191.468 euro (in leggero calo rispetto ai 192.937 dello scorso anno).

STESSO PATRIMONIO PER CROSETTO

L’altro membro del governo di sangue cuneese è Daniela Santanchè . Proprietaria di un immobile a Milano e proprietaria di un terreno a Torino. Rispetto all’anno scorso c'è stata la vendita del 25% della quota Visibilia concessionaria e di tutto il pacchetto azionario (corrispondente al 22%) delle quote del Twiga, entrambe le operazioni avvenute tramite la società immobiliare Dani Srl. Possiede il 90% della Da Partecipazioni Srl, il 33% della Servigest e il 35% della Villegiardini Real Estate Snc. Nata a Cuneo, ma residente a Milano, è stata eletta nel collegio 11 della Lombardia per Fratelli d’Italia. È ministro al Turismo . Ha fatto parte di cinque legislature (dal 2001).

SANTANCHE’ CEDE LE QUOTE DEL TWIGA

Pur di sangue cuneese, Crosetto è attualmente residente a Roma . Non era tra i candidati alle elezioni politiche del settembre scorso. È stato nominato alla guida di Palazzo Baracchini nel governo Meloni I .

Società ancora presenti nell'attuale documentazione in quanto la dichiarazione patrimoniale pubblicata è riferita all’anno fiscale 2022 (Crosetto è stato nominato ministro solo sul finire di quell’anno).

Prima di essere nominato Ministro della Difesa, il 21 ottobre 2022 l’ex sindaco di Marene dichiarò la rinuncia ad ogni incarico fino ad allora ricoperto e la contestuale liquidazione di ogni sua società rinunciando, così, al" 90% del mio attuale reddito", come aveva twi ttato lo stesso.

Nella documentazione patrimoniale Crosetto segnala quote in diverse società, una cuneese (la Co.Pro.Spe. di Savigliano) e quattro romane (Apollinare Srl, Zanardelli Srl, Torsanguigna Srl e la Csc & Partners).

PER RAVETTO QUOTE IN SOCIETÀ DI CUNEO