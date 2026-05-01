Ponte sull’Olla di Gaiola, Ciaburro: "Il commissariamento è un risultato storico per territorio e comunità"

“Come sindaco di Argentera, prima ancora che da parlamentare, ho sempre sostenuto - insieme al sindaco di Gaiola - fuori dal coro e spesso criticati, l’importanza di realizzare un nuovo ponte sull’Olla e risanare la struttura già presente nel comune di Gaiola. Per questo sono molto soddisfatta che attraverso il Decreto Commissari e lo sforzo congiunto portato avanti con i colleghi del Senato, nonché il prezioso dialogo con il Governo, siamo finalmente riusciti ad inserire l'opera tra quelle da commissariare in via prioritaria e da rilanciare con un'adeguata dotazione finanziaria a titolo di investimento”.

Così l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, nonché sindaco di Argentera, commenta il risultato ottenuto per portare avanti un progetto nel quale crede e per il quale è sempre stata portavoce in tutte le sedi istituzionali.

"Il tema del nuovo ponte dell’Olla tiene banco da molto tempo in tutta la Valle Stura e provincia di Cuneo. Negli anni ho rappresentato questa vitale esigenza da parlamentare prima all'opposizione e poi in maggioranza, con il sostegno del sindaco di Gaiola Bottero. Un primo grande risultato è stato l'approvazione di un emendamento a mia prima firma nel DL Infrastrutture del 2025 che consentisse l’individuazione del commissario per quest’opera. Adesso, quasi un anno dopo, con il Decreto Commissari, siamo riusciti ad inserire l'opera tra quelle da commissariare in via prioritaria e da rilanciare con un'adeguata dotazione finanziaria a titolo di investimento. Ringrazio in particolare il Viceministro Rixi per la fortissima sensibilità che ha sempre mostrato a questo territorio e per il risultato che siamo riusciti a raggiungere, certa che rappresenti un passo in avanti amministrativo che potrà semplificare e velocizzare l’iter, la qualità della vita di tutti i cittadini della Valle Stura, la sua economia, le attività agro silvo pastorali, quelle turistiche e commerciali presenti sul territorio devono poter guardare avanti e poter fare affidamento su infrastrutture sicure e rispondenti alle esigenze. Vorrei anche sottolineare la compattezza di azione del centrodestra unito che, valutata positivamente la proposta sul ponte dell’Olla, ha portato avanti la questione con determinazione e concretezza, fino ad aver raggiunto l’obiettivo".

“Il territorio, le comunità - prosegue l’onorevole Ciaburro - sono i nostri primi referenti, gli obbiettivi principali del nostro modo di fare politica e dell’azione conseguente e coerente”.

L’onorevole Ciaburro, però, nonostante la soddisfazione per aver ottenuto un risultato storico, per il quale ha sempre combattuto in prima linea, non si ferma e va ancora avanti: “Sono a conoscenza dell’insoddisfazione - a mio parere giusta - del sindaco Bottero, che lamenta lavori di risanamento mai iniziati. Approfondiremo anche questa questione con Anas e, già nei prossimi giorni, inoltrerò al prefetto di Cuneo la richiesta di un nuovo incontro, come quello già proposto per la Circonvallazione, con Anas e tutti i soggetti coinvolti”.

“Il commissario per il ponte Olla non è una vittoria - conclude l’onorevole cuneese di Fratelli d’Italia - ma un tassello importante dell’azione politica di questo Governo che sa guardare ed ascoltare le esigenze del territorio e, in questo caso, della Valle Stura. Da qui si riparte guardando ai cittadini e ad una vallata straordinaria per bellezza e cultura, ma anche strategico. Come sempre è il nostro impegno, dovuto e concreto, che deve fare la differenza per il bene delle nostre comunità”.