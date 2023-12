Pd all'attacco: "Dalla sanità al trasporto pubblico e scuola è allarme rosso per scelte giunta Cirio"

Il Partito Democratico Piemonte saluta il 2023 lanciando con "forza sei allarmi ai cittadini piemontesi, fondati sulle scelte sbagliate di Cirio". Un quadro, come ha voluto chiarire il capogruppo regionale del PD Raffaele Gallo, "aggravato dalle scelte di Meloni con l'ultima finanziaria che taglia risorse alle Regioni, creando ulteriori problemi".

Sanità, trasporto pubblico e consumo di suolo

Dalla sanità pubblica alle liste d'attesa infinite, alle borse di studio e voucher, al trasporto pubblico locale e consumo di suolo, i dem tracciano un bilancio negativo dell'operatore del centrodestra. E proprio questi argomenti, come ha precisato Gallo, i dem hanno elaborato "una proposta politica che verrà consegnata il 4 gennaio al M5S". "Temi - ha aggiunto - di cui chiederemo di discutere e su cui cercheremo di convergere, per costruire un fronte ampio per mandare a casa la giunta Cirio".

"Giunta Cirio privatizza la sanità"

In questi quattro anni di legislatura del centrodestra, un terreno di intenso scontro è stata la sanità. "La giunta Cirio - ha osservato il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle - é orientata alla privatizzazione del comparto non ha dato risposte e lo vediamo in questi giorni, dove i pronto soccorso sono presi d'assalto".

"Il mega finanziamento Inail per 6 ospedali (Cambiano, Ivrea, Pellerina, Savigliano, Vercelli, Alessandria, apprendiamo ieri essere tornata nel paniere Inail, dopo il paventato ppp) - ha proseguito - pesa 1,679 miliardi di euro. Su una disponibilità nazionale di Inail di 6 miliardi, è poco credibile che il Piemonte ne assorba il 25% da solo". A questo si aggiunge il Piemonte dovrebbe versare ad Inail annualmente, come affitto per i sei poli ospedalieri, "42 milioni di euro l'anno".

"Non avremo mai i soldi - ha chiosato Valle - per pagare questi canoni: bisogna chiedere al Governo dei finanziamenti pe realizzare gli ospedali". A chiarire come l'edilizia sanitaria sia un'emergenza è il consigliere Mauro Salizzoni: "Le Molinette così non possono più andare avanti: dopo il Covid la situazione è sempre più difficile".

Rsa, migliaia di persone in lista d'attesa

"Il Piemonte - ha sottolineato l'esponente del Pd Monica Canalis - é tra le regioni più anziane d'Italia: più di un milione e mezzo di persone ha più di 65 anni". "Oggi - ha aggiunto - ci sono circa 35mila piemontesi che vivono nelle Rsa. Abbiamo però decine di migliaia di piemontesi in lista d'attesa, persone già in possesso di autocertificazioni di non autosufficienza". "A questo si aggiunge - ha proseguito - che sono state aumentate le tariffe residenziali senza concertazione con i Comuni".

"Numeri impietosi per voucher scuola"

Altro fronte caldo è quello della scuola. "1.800 studenti universitari - ha chiarito Diego Sarno - hanno rischiato di non ricevere la borsa di studio per la mancanza di fondi". "I numeri sui voucher scuola- ha aggiunto - sono impietosi: per la copertura delle spese di iscrizione e frequenza, ad oggi ben 52.756 famiglie sono escluse".

Mancano 20 mln sul tpl

E sul trasporto pubblico locale, come ha denunciato il consigliere del PD Alberto Avetta, "mancano 20 mln sul fabbisogno". "Le aziende del trasporto - ha proseguito - sono costrette a tagliare e normalmente lo fanno sui servizi alle aree più deboli ed emarginate: penso in ultimo alla chiusura del deposito di un'azienda a Pont Canavese".

Per quanto riguarda il consumo di suolo, come ha chiarito Maurizio Marello, stiamo "andando nella direzione opposta: con la legge 7 del 2022 c'è una tendenza alla deregolamentazione del settore, dei volumi e piani regolatore, che permette di cementificare ovunque in nome di una presunta di ripresa del settore delle costruzioni".

Parlamentari all'attacco