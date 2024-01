Domenica alla scoperta di Busca sotterranea con la mostra in Casa Francotto

Domenica 7 gennaio abbinata alla mostra in Casa Francotto “L’altra metà. La donna nell’arte da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic” è prevista una visita alla Busca sotterranea. Occorre la prenotazione allo 371.5420603; la partenza da Casa Francotto alle 14,30 con una guida naturalistica della una durata di circa un’ora. Si ripete così l’iniziativa “un biglietto due eventi” che ha riscontrato particolare successo.



Gli orari nel prossimo fine settimana sono: venerdì 5 gennaio 15,30-18,30, sabato 6 gennaio 10-12 e 14,30-18,30, domenica 7 gennaio 10-12 e 14,30-18,30.



Lo staff di Casa Francotto è disponibile ad organizzare visite guidate all’evento espositivo che ha come protagoniste 70 artiste donne, per rendere più piacevole ed interessante la giornata.



Per i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso a Casa Francotto è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto (piazza Regina Margherita): intero 12 euro, ridotto (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. Gratis per gli under 14.



In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane.