Il tour 24h della svizzera Thömus bikes accolto al Parco Perlasca di Ceva

Ventiquattr'ore di sport, emozioni e scoperta del territorio.

Ha fatto tappa a Ceva l'edizione 2025 dello straordinario "24h tour" organizzato dalla svizzera Thömus bikes. Una pedalata, non competitiva, partita dalla città svizzera di Oberried in direzione di Loano, per celebrare i dieci anni dalla prima edizione dell'evento, che puntava dritto verso il mare.

Tra le soste previste in programma c'è stata anche Ceva dove i ciclisti hanno potuto velocemente ristorarsi prima di riprendere il viaggio verso la Liguria.

"Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare il passaggio di questa manifestazione - racconta Paolo Marsilio, vice presidente del Tennis Club Ceva - al Perlasca i partecipanti hanno potuto fare un 'pit stop' e anche ristorarsi grazie alla collaborazione con Sara ed Eddy del bar della bocciofila. Ringraziamo Daneiela Rossini, tra gli organizzatori dell'evento, che ci ha contattati per poter essere parte di questo storico tour e mostrare così l'accoglienza e l'ospitalità cebana".

Oltre un centinaio gli atleti che hanno preso parte alle 24h, lunga 492 chilometri che ha attraversato Martigny, il passo del Gran San Bernardo, Aosta, Torino, Ceva per poi concludersi con l'arrivo a Loano.