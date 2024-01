Burger King Restaurants Italia ha scelto Saluzzo per l’apertura del suo 88° locale di proprietà

Burger King Restaurants Italia annuncia l’apertura di un nuovo ristorante a Saluzzo – in via Francesco e Giuseppe Lattanzi 19 –, arrivando al numero 88 di proprietà diretta.

Il ristorante si sviluppa su una superficie di 353 mq, con 130 posti a sedere interni e 32 esterni. Al suo interno si trovano i migliori servizi disponibili nei Burger King, tra cui l’area giochi “Play King” interattiva e la possibilità di organizzare feste di compleanno, attività pensate per il divertimento dei più piccoli. È prevista inoltre una corsia dedicata al Drive Thru, oltre al servizio di Home Delivery, per ricevere i prodotti Burger King comodamente a casa.

All’interno del ristorante è disponibile anche il servizio al tavolo, con la possibilità di ricevere l’ordine effettuato da front, app o kiosk, direttamente al tavolo. A questo si aggiunge il servizio di ordine al tavolo, per cui è possibile accedere all’App attraverso il QR code posizionato sul tavolo, ordinare e ricevere l’ordine, accumulando corone e gemme grazie al programma Loyalty “Be The King”.

L’azienda riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco conferma così la sua costante crescita su tutto il territorio italiano, dove è presente con 270 ristoranti.

Inoltre, grazie alla sua ampia selezione di prodotti, Burger King è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze alimentari degli oltre 20 milioni di italiani che scelgono il sapore e qualità degli ingredienti, dalla carne di manzo alla griglia alle verdure tagliate a mano ogni giorno, passando per la linea Plant Based.