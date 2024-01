Volley A2M. Cuneo, altro test da prima della classe: domani la difficile trasferta di Ravenna (VIDEO)

In pratica per il volley maschile le festività di fine anno non sono esistite. A parte i canonici giorni di Natale e Capodanno, sia la Superlega che la A2 hanno sempre giocato. Soprattutto, le squadre non hanno mai smesso di allenarsi.

Per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo è stato un Natale con i fiocchi quello appena trascorso, coronato dall'importante vittoria ottenuta di fronte a quasi 2.000 spettatori entusiasti il 30 dicembre scorso, contro Grottazzolina, nella prima giornata del girone di ritorno.

Domani, domenica 7 gennaio, i ragazzi di Matteo Battocchio sono attesi nella prima trasferta del 2024 in terra romagnola, dove andranno ad affrontare una delle squadre più in forma del momento: se Cuneo è in serie positiva da sette giornate, la Consar Ravenna con 5 successi consecutivi non è da meno. Per questo l'incontro del Pala De Andrè si presenta ad alta tensione e ricco di spunti interessantissimi.

A presentarcelo è il giovane schiacciatore Mattia Gottardo, che ci parla degli avversari ma anche del momento favorevole che sta vivendo la sua squadra.

Fischio d'inizio alle ore 18 con diretta streaming free sul canale VBTV