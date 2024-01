Nuovo micronido a Sommariva del Bosco: 25 posti si aggiungono ai 15 già presenti in paese

Sabato 13 gennaio alle ore 11 verrà inaugurata alla presenza del sindaco Marco Pedussia e delle autorità la nuova sede del micronido "A piccoli passi" in Vicolo Rocca 5 a Sommariva del Bosco.

Il locale preesistente è stato completamente rinnovato e portato a misura di bambino, nulla è stato lasciato al caso, in particolare si è posta molta attenzione alla sicurezza e al benessere dei piccoli, soprattutto per stimolare la loro crescita prescolare in un ambiente confortevole.

Le educatrici fanno parte del team di Elisa Roggero, che della sua professione ha fatto prima di tutto una missione. Grazie alla collaborazione del Baby Parking già operante da anni sul territorio sommarivese e dell'Amministrazione Comunale è stato possibile offrire da gennaio 2024 altri 25 posti, che si aggiungono ai 15 già esistenti.

Al taglio del nastro di sabato 13 gennaio sono invitati tutti i cittadini.