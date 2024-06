"Una voce "sola" che arriva dal cuore: l'abbraccio di Marta contro la violenza", concerto di beneficenza sabato 22 giugno a Savigliano

Il 22 giugno alle 21 nella sede della Crosà Neira di Savigliano si svolge la II edizione dell’evento “Una voce “sola” che arriva dal cuore: l’abbraccio di Marta contro la violenza”, un concerto di beneficenza e di raccolta fondi che vede la partecipazione del coro pop del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano. L’evento è ideato da Daniela Di Giovanni, del progetto “l’abbraccio di Marta” e membro del coro, e Lorenza Giusano, insegnante di canto e direttrice del coro pop del Fergusio; è organizzato da “l’abbraccio di Marta” con il supporto dell’Associazione Mai+Sole di Savigliano e il patrocinio del Comune di Savigliano; media partner dell’evento TRS radio. L’Obiettivo finale della raccolta fondi è di 10.000 euro.

Il progetto della terza raccolta fondi de "l'abbraccio di Marta" va a favore dell'Associazione Mai + Sole di Savigliano e dell'Associazione Inventare insieme (onlus) - Centro Tau di Palermo, un’iniziativa di prevenzione e sostegno contro la violenza. Le donazioni raccolte durante il concerto, in appositi contenitori, saranno versate sulla piattaforma “Gofundme.com” dedicata alla raccolta: Raccolta fondi di l'abbraccio di Marta - Mai più Sole : "l'abbraccio di Marta" contro la violenza! (gofundme.com).

Per chi non riuscirà a partecipare all’evento potrà donare direttamente dalla piattaforma. “l’abbraccio di Marta” (www.labbracciodimarta.com) si occupa di raccolta fondi e iniziative benefiche, nasce nel 2021 in memoria di Marta Episcopo e su iniziativa di Daniela Di Giovanni, la zia della piccola di soli di 10 anni che il 25 novembre 2020, nella "Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne", si accascia nella palestra della sua scuole e non si risveglia più. La sua solarità e generosità di quando era in vita la rivedremo nel sorriso di tutte le persone che riceveranno un aiuto grazie al contributo di ogni singolo donatore.

Perché Palermo e Savigliano? Marta era di Palermo e la zia invece vive a Savigliano. Il ricavato verrà suddiviso equamente tra le due Associazioni beneficiare: “Mai + Sole” di Savigliano gestirà un progetto di Arte terapia nelle scuole medie (anno scolastico 2024-2025), uno strumento utile a promuovere l'inclusione e la condivisione, non solo di genere, “Inventare insieme (onlus) - Centro Tau” invece metterà a disposizione delle doti educative a favore di minori appartenenti a nuclei familiari che sono stati vittime di maltrattamenti e abusi in cui uno dei genitori o entrambi sono stati allontanati dal nucleo o dai minori.

Da questa seconda edizione, l’evento “Una voce “sola” che arriva dal cuore”, diventa un contenitore di iniziative che si svolgeranno per la durata delle raccolte fondi in corso, 2024-2025 nel caso della raccolta fondi “l’abbraccio di Marta” contro la violenza” Il Coro pop del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano nasce nel 2022 dalla volontà di Lorenza Giusano e di Alfredo Matera, pianista e compositore ed è formato da allievi e cantanti del Fergusio. Componenti del coro Soprani: Alessia Mina, Elisa Lorenzino, Silvia Arnolfo, Cristina Solavaggione, Fabiola Falletta, Chiara Catrambone; mezzo soprani: Eleonora Martini, Erika Stefania; contralti: Daniela Di Giovanni, Loretta Lovera, Evelina Piovano; tenori: Michele Albertino; solisti: Chiara Catrambone, Fabiola Falletta, Eleonora Martini, Erika Stefania Brani in concerto: Stand by me, Heal the world, Imagine, Lift me up, Lean on me, Seasons of love, Something’s got a hold on me, Shadowland, Hail holy queen.

Durata concerto: 50 minuti circa

Chi sono le associazioni beneficiare del progetto?

Mai+Sole è una associazione di volontariato che nasce a Savigliano nel 2007 con l'obiettivo di portare aiuto e sostegno nell'emergenza alle donne e ai bambini vittime di violenza. https://maipiusole.it/ Il 21 dicembre del 1990, su iniziativa dei volontari del Centro di Solidarietà TAU, viene costituita l’Associazione “Inventare Insieme” con l’intento di creare i presupposti per una “rinascita sociale” del territorio della Zisa di Palermo, prevenendo le forme di violenza e aggressività e al contempo diffondendo la cultura della legalità. mediatau.it/centrotau/

Dichiarazioni: ““Una voce “sola” che arriva dal cuore” è un evento che attraverso la musica e le Arti in generale vuole donare speranza – dichiara Daniela Di Giovanni, ideatrice del progetto l’Abbraccio di Marta e dell’evento – La musica ha il potere di unire le persone negli intenti, il sostegno e la generosità dei partecipanti all’evento, che mi auguro numerosi, rappresenta un grande dono. Ringrazio le associazioni coinvolte che hanno accolto con entusiasmo il progetto e il Sindaco Antonello Portera per avere “abbracciato” la nostra causa.” “Siamo lieti di ospitare questa iniziativa a Savigliano, città che da sempre si dimostra sensibile ai temi della beneficenza e della solidarietà nei confronti del prossimo – dichiara Antonello Portera, Sindaco del Comune di Savigliano - La musica è uno strumento potente, capace anche di veicolare messaggi importanti come il contrasto alla violenza, aspetto drammaticamente d'attualità. Siamo certi che l'iniziativa saprà raggiungere gli scopi nobili che si prefigge”. “Abbiamo aderito con molto entusiasmo a questo progetto della cultura di parità di genere e della non violenza, riteniamo inoltre che la condivisione con gli amici di Palermo, sia un ulteriore ricchezza di crescita e consapevolezza, afferma Adonella Fiorito, presidente dell’Associazione Mai+Sole.” "TRS è sempre stata sensibile alle azioni di beneficenza e solidarietà – dichiara Simona Solavaggione di TRS Radio - per il secondo anno consecutivo sosteniamo "l'abbraccio di Marta", questa volta in qualità di media partner, perché crediamo che supportare le realtà che tutti i giorni si adoperano per aiutare gli altri sia fondamentale. Gli atti di violenza purtroppo sono sempre più ricorrenti nella nostra società, contribuire anche con un piccolo gesto è di vitale importanza, noi ci siamo."