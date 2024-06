Successo per "Tutti in piazza per Alberto" a Grinzane: raccolti 8.500 euro per la ricerca sui tumori cerebrali

Un grande successo per l'evento "Tutti in piazza per Alberto", organizzato a Grinzane Cavour lo scorso 18 maggio per ricordare Alberto "Betto" Rolfo, scomparso a 16 anni lo scorso novembre: sono stati raccolti 8500 euro che saranno devoluti all'Associazione Italiana Tumori Cerebrali per sostenere la ricerca.

Un evento, una festa in nome della solidarietà e del ricordo che non si spegne mai, che aveva visto alternarsi Edmmaro, Roberto Molinaro, Madjmusic e Rvrs, insieme allo street food organizzato dalla Proloco. Il Comune di Grinzane Cavour ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso il buon esito dell'iniziativa.