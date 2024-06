Trasferiti gli oltre 9mila volumi donati dal professor Angelo Somà ai licei di Mondovì

Sono stati spostati questa settimana gli oltre 9mila volumi donati al liceo "Vasco Beccaria Govone", dal professor Angelo Somà, docente di lettere e preside in pensione che, nel corso della sua vita, ha collezionato libri, dando vita a un patrimonio di circa 12mila volumi (leggi qui).

Oltre ai preziosi testi, trasferiti in circa 480 scatoloni, il professor Somà ha donato anche alcune delle librerie che aveva fatto creare appositamente per contenere i volumi e che, in via temporanea, saranno collocate nei locali della casa delle associazioni in via delle Scuole.

I libri, che ora sono stati immagazzinare nell'ex tribunale, verranno poi resi fruibili al pubblico non appena sarà individuata collocazione adeguata.

"Ringraziamo - dice professor Bruno Gabetti, dirigente scolastico dei licei - il professor Angelo Somà per questa importante donazione. I volumi non sono stati collocati all'interno della scuola perché non vi era lo spazio, ma nelle sue vicinanze, in alcuni locali dell'ex Palazzo di Giustizia. Confidando che questo grande patrimonio culturale sia presto fruibile per la comunità scolastica e per il territorio, un grazie di cuore per questa bellissima idea, all'Amministrazione Comunale della Città di Mondovì, determinante nel trovarci i locali, e anche all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Mondovì che ha collaborato al trasloco dei libri, con un bel gruppo di volontari coordinati dal signor Giuseppe Giusta (Pucci). Grazie a tutti!".