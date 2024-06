A Novello si è svolto il primo consiglio comunale: "Dopo 4 anni vogliamo creare una nuova Pro Loco"

A Novello, venerdì 14 luglio, si è svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Marco Pallaro, che subentra a Roberto Passone. Il primo cittadino ha 39 anni, sposato, con un figlio di 10 anni, ed è contitolare insieme alla moglie di una struttura ricettiva extra alberghiera.

Dopo il giuramento sono stati nominati Alessandro Boasso, 48 anni, laureato in ingegneria e libero professionista, alla carica di vicesindaco e Elena Felicetta, 40 anni, laureata in lingue e impiegata commerciale, come assessore.

Il primo cittadino ha concluso la seduta ringraziando i cittadini presenti, i dipendenti comunali e la segretaria comunale, dottoressa Montanari per tutto l'aiuto ricevuto in questi giorni.

Il sindaco Marco Pallaro ha evidenziato anche alcune priorità: "Stiamo andando a tutta velocità, attraverso un cronoprogramma completo che va dalle manutenzioni ordinarie alla gestione delle opere pubbliche, partendo dai cantieri che sono fermi, come quello dell'asilo nido, i cui lavori dovrebbero ripartire entro luglio. La nostra attenzione è rivolta anche alla valorizzazione delle associazioni territoriali, ed è per questo che mercoledì 26 giugno avremo un incontro con la popolazione per cercare di formalizzare la nuova Pro Loco, che manca in paese da 4 anni".

La lista completa

Vice Sindaco Boasso Alessandro e Assessore Felicetta Elena; consiglieri: Abrate Erica, Anselma Domenico, Bianco Mirella, Cristino Roberto, Desanso Gasperino, Gallo Graziano, Pirra Claudio e Rocco Christian.