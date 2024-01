SCHEGGE DI LUCE / Pensieri sui Vangeli festivi di monsignor Nunzio Galantino

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,7-11) .

Oggi, domenica 7 gennaio, la Chiesa festeggia il Battesimo del Signore (Anno B, colore liturgico bianco).

A commentare il Vangelo della Santa Messa è monsignor Nunzio Galantino, vescovo emerito di Cassano all’Jonio, in Calabria.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole uniti al disegno dell’artista Pinuccia Sardo per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Eccolo, il commento.

Il gesto di Gesù che si immerge nel Giordano per farsi battezzare da Giovanni Battista mise fortemente in crisi la prima comunità cristiana. Per capirne le ragioni dobbiamo ricordare che al Battista si avvicinavano quanti riconoscevano le proprie mancanze e, con l’aiuto di Dio, si impegnavano a iniziare una nuova vita. La loro era, quindi, un’espressione di rottura con il peccato e di volontà di conversione. Comprendiamo, perciò, l’imbarazzo nell’annunciare che Colui che non aveva peccato si mette in fila con i penitenti, mescolato fra loro…

In realtà, quello che poteva apparire come un messaggio scandaloso altro non è che un’esplicitazione di ciò che abbiamo celebrato nel tempo di Natale: la disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume dell’umanità, a coinvolgersi nel peccato degli uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento di tutto ciò che allontana da Dio e rende estranei ai fratelli. Come a Betlemme, anche lungo le rive del Giordano Dio dunque mantiene la promessa di prossimità a ogni uomo; Gesù ne è il segno concreto e definitivo.

Il battesimo, che apre la vita pubblica del Messia, è una scelta che riceve un triplice sigillo: si aprono i cieli, che il peccato aveva chiuso; lo Spirito, che era sceso all’inizio della creazione, scende in pienezza su Gesù; la voce del Padre – proprio nel momento in cui il Figlio si fa solidale con i peccatori – ne conferma l’identità e la missione.

Il Battista, a sua volta, lascia emergere che Gesù è “il più forte”, la cui forza sta nella capacità di vincere il maligno; è Colui che ha dignità sponsale nei confronti dell’umanità; è, infine, Colui che immergerà gli uomini non solo nell’acqua, ma nel suo Spirito, che è principio di vita nuova.