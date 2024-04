Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi delle Sorelle Clarisse di Bra

A commentare il Vangelo della Santa Messa sono le Sorelle Clarisse di Bra . Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella loro riflessione per “Schegge di luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio.

«Avete qualche cosa da mangiare?»: il Cristo viene incontro all’incredulità dei discepoli e vuole mostrarsi Risorto: Egli non è uno spirito o un angelo. È il Risorto e come tale è vivente. Il cristianesimo non è una bella storiella, ma è l’evento che ha cambiato la storia. Quell’annuncio pasquale «Cristo è risorto!» è l’unico grido che cambia la storia, la nostra storia e la storia della Chiesa, l’unico annuncio che riempie di Vita le nostre vite. Ma lo crediamo ancora? Crediamo che il Cristo è Risorto? Che cosa ha svuotato le nostre chiese, allontanato i nostri giovani, reso tristi le nostre vite? Non è forse aver perso la memoria del cuore rispetto a quell’evento «Cristo è risorto!», è Vivente?

Perché non lasciare che Egli faccia con noi come nel Vangelo di oggi: «Aprì loro la mente per comprendere le Scritture». Nel racconto dei discepoli di Emmaus, il Risorto apre i loro occhi, perché i due possano riconoscerlo. Qui apre loro la mente per comprendere le Scritture. Quando Lui apre cuori, occhi, mente ecco che lo riconosciamo: lo riconosciamo vivente, lo riconosciamo come Qualcuno di presente nella nostra vita, Qualcuno con cui possiamo relazionarci in modo personale, che conosce la nostra storia e la storia del mondo, che ci ama in modo unico senza sé e senza ma, che si prende cura concretamente di noi, che ci manda nella nostra famiglia, nel luogo di lavoro, in parrocchia, in politica, nel volontariato a portare a tutto il mondo l’annuncio più bello. «Cristo è Risorto!», Egli è la nostra pace!