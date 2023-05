Ad Alba è l'ora del "Teatro dei Ragazzi", al Sociale 10 spettacoli per un totale di 18 recite

Maggio è il mese che il Teatro Sociale “Giorgio Busca” dedica al festival di teatro studentesco “Il Teatro dei Ragazzi”, giunto alla sua 23ª edizione.

La rassegna, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e con il sostegno della Fondazione CRC, lascia spazio ai giovani attori delle scuole albesi e del circondario che rendono il Teatro un luogo dove spettacoli, prove ed emozioni si alternano a ritmo serrato.

L’edizione 2023 parte giovedì 11 maggio per concludersi il 25 maggio. Dieci gli spettacoli in programma per un totale di 18 recite, riservate al pubblico scolastico al mattino e aperte a tutti la sera.

Ritorna anche il memorial intitolato all’educatore Dino Lavagna: il riconoscimento premia gli spettacoli che, per stile, tematiche, tecniche di allestimento utilizzati, meglio si coniugano con quello che fu lo spirito di Dino Lavagna, uomo che del teatro aveva fatto uno strumento di coinvolgimento ed educazione dei giovani. Giovedì 25 maggio, alle ore 21, le scuole si incontreranno in teatro e presenteranno delle brevi scene dei loro spettacoli, per un momento di confronto e di scambio reciproco.

Gli spettacoli serali della rassegna sono a ingresso gratuito. È necessario prenotare il posto sul sito eventbrite.it oppure scrivendo una mail a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it.

PROGRAMMA



IL TEATRO DEI RAGAZZI

dall’11 al 25 maggio 2023

Sala M. Abbado del Teatro Sociale «G. Busca» di Alba

Giovedì 11 maggio 2023, ore 20:45 – aperto al pubblico

Alba International School

Classi della primaria e secondaria di I grado

FROM 6 TO 11: WHAT A JOURNEY!

THE GREAT ENGLISH MISHAP

Venerdì 12 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Lunedì 15 maggio 2023, ore 11:00 – riservato alle scuole

Istituto Comprensivo Centro Storico, scuola secondaria di primo grado “Vida”

WE WILL ROCK YOU

Lunedì 15 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Martedì 16 maggio 2023, ore 10:00 – riservato alle scuole

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci”, Liceo musicale

DA VINCI IN MUSICA

Martedì 16 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Istituto Comprensivo “B. Fenoglio” di Neive, scuola secondaria di primo grado

Laboratorio teatrale delle classi seconde

CANTAMI O DIVA…ANZI NO!

Mercoledì 17 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Venerdì 19 maggio 2023, ore 15:00 – riservato alle scuole

Istituto Comprensivo Centro Storico, scuola primaria “M. Coppino” – classi quarte

MATILDA

Giovedì 18 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Venerdì 19 maggio 2023, ore 11:00 – riservato alle scuole

Istituto d’Istruzione Superiore “P. Cillario Ferrero”

Laboratorio teatrale delle classi prime, seconde e terze

IL PIFFERAIO DI HAMELIN

Sabato 20 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Lunedì 22 maggio 2023, ore 10:00 – riservato alle scuole

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Govone”

Laboratorio teatrale delle terze liceo

VERSO L’ORA ZERO

Lunedì 22 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Martedì 23 maggio 2023, ore 10:00 – riservato alle scuole

Istituto Comprensivo Quartiere Moretta, Primaria “U. Sacco” – classi quarte

U.N SACCO…DI EMOZIONI

Martedì 23 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Mercoledì 24 maggio 2023, ore 11:00 – riservato alle scuole

Liceo Scientifico Statale “L. Cocito”

Laboratorio Teatrale Stabile

STRANEZZ3

Mercoledì 24 maggio 2023, ore 21:00 – aperto al pubblico

Giovedì 25 maggio 2023, ore 10:00 – riservato alle scuole

Istituto Comprensivo Quartiere Piave - San Cassiano – classi quinte

CIAK… SI VA IN SCENA!

Giovedì 25 maggio 2023, ore 21:00

MEMORIAL DINO LAVAGNA