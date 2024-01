Calcio: il Saluzzo vince la Coppa Italia Eccellenza, ad Orbassano Pro Novara sconfitta per 3-0

La Coppa Italia Eccellenza rimane in provincia Granda.

Dopo il bis dell'Alba Calcio arriva infatti il trionfo del Saluzzo di mister Telesca: per il tecnico si tratta del terzo successo consecutivo nella competizione.

Nella finalissima disputata ad Orbassano la Pro Novara alza bandiera bianca, trafitta per tre volte dai marchionali.

Tutte nella ripresa le reti che decidono la sfida: in gol Shtjefni (doppietta) e Micelotta per il 3-0 finale.

Epilogo da incorniciare, nella competizione, per il Saluzzo, grande protagonista anche in campionato con il primo posto in classifica nel girone B.