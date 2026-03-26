A Dogliani, “Goalkeeper Camp”: una giornata per giovani portieri con Ferruccio Bellino

A Dogliani una giornata interamente dedicata al ruolo più specialistico del calcio. Venerdì 3 aprile 2026, negli impianti sportivi di via Louis Chabat 33, è in programma il “Goalkeeper Camp”, iniziativa rivolta ai portieri nati tra il 2011 e il 2019, promossa da Dogliani Calcio in collaborazione con A.S.D. Goalkeepers Academy.
Il camp si svolgerà per l’intera giornata, con un programma di lavoro mirato alla tecnica individuale e alla preparazione specifica del portiere, sotto la guida di istruttori qualificati. Tra i riferimenti tecnici anche la partecipazione speciale di Ferruccio Bellino, preparatore dei portieri dell’A.C. Cuneo.
La quota di partecipazione è fissata in 25 euro e comprende il pranzo presso il bar degli impianti sportivi, oltre alla copertura assicurativa.
Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate contattando:
Ferruccio Bellino (338 3527515), Alessandro Filipponi (393 8548866), Roberto Smeriglio (339 7517097) oppure tramite WhatsApp al numero 371 4183080. Disponibile anche l’indirizzo mail doglianicalcio@alice.it