Volley A2M. Ravenna-Cuneo 0-3, Battocchio ai suoi: "Avete fatto una prestazione pazzesca" (VIDEO)

Matteo Battocchio lo dice fin da prima che iniziasse il campionato: "Ravenna è una delle due squadre più forti del torneo, dovremo fare molta attenzione a loro e a Porto Viro". Bene, oggi la sua squadra ha sancito che, al momento, Cuneo è ancora un gradino più forte dei ragazzi di Bonitta. Che, forse, non avranno incontrato incontrato la loro migliore giornata, ma giocare contro una Puliservice così quadrata avrebbe tagliato le gambe a tutti.

"Non ho più parole per questi ragazzi che hanno fatto una prestazione pazzesca - le parole del coach - Abbiamo avuto una settimana complicata e venire a Ravenna e fare una prestazione simile che per me resta la più forte, o una delle due più forti del campionato è veramente tanta roba. Hanno fatto anche più di quanto avevamo preparato, complimenti a loro".

Poi la dedica di Matteo Battocchio a Silvia Canale, la team manager della Puliservice Acqua s.Bernardo Cuneo che per molte stagioni ha lavorato con Ravenna la quale proprio nella trasferta che l'avrebbe riportata tra vecchi amici ha dovuto rimanere in Piemonte per problemi familiari: "Questa vittoria è tutta per lei"