Savigliano, si dà alla fuga per sottrarsi ai controlli: 28enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Si è dato alla fuga per sottrarsi ai controlli di routine della Polozia locale.

Questo quanto successo lo scorso sabato 5 aprile, nei pressi della stazione ferroviaria.

La Polizia locale, verso le 8 del mattino, mentre svolgeva le proprie attività di controllo ha fermato un uomo di nazionalità senegalese di 28 anni, residente in provincia che, si trovava alla guida della propria auto.

All'avvicinarsi della pattuglia l’uomo alla guida di Alfa Romeo si è dato alla fuga, imboccando a forte velocità le vie del centro cittadino; nel cercare di sottrarsi ai controlli ha perso il comando dell’autovettura andandosi a schiantare su una palina della segnaletica stradale in via del Pascolo, angolo via Barberis e Chiarofonte.

Nonostante l’auto incidentata, l’uomo ha tentato nuovamente di allontanarsi a bordo del veicolo, ma è stato raggiunto dalle auto delle Polizia Locale e dei Carabinieri che gli impedito di ripartire.

Lo stesso ha provato a porre resistenza ai controlli e gli operator di Polizia Locale sono stati costretti a contenerlo fisicamente e ad ammanettarlo per impedirne la reazione fisica e la fuga.

L’auto, risultata sprovvista di assicurazione e revisione, è stata sequestrata, il giovane è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.