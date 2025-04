Domenica di giochi matematici a Briga Alta: un successo di pubblico "Diva al Dima", evento realizzato dall'Università di Genova

Sono stati 130 i ragazzi che nella giornata di ieri, domenica 6 aprile, accompagnati dalle loro famiglie hanno raggiunto Briga Alta per prendere parte a una giornata di Giochi Matematici itineranti.

Si tratta di “Diva al Dima in trasferta”, un progetto realizzato tra la comunità di ricerca DIVA (Didattica, Inclusione, Valutazione, Argomentazione) e il DIMA (Dipartimento di Matematica) dell'Università di Genova, che si è svolto dal 4 al 6 aprile e che ha trasformato la frazione di Piaggia, sede del municipio, in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

Sabato 5 aprile, nella sala conferenza del Comune, si è tenuto un workshop, giunto alla sua seconda edizione, che ha coinvolto insegnanti di matematica e fisica delle scuole superiori e ricercatori universitari, con lo scopo di promuovere la formazione in didattica della matematica, l’inclusione, la valutazione formativa e l’argomentazione, con gli interventi dei docenti dell'Università di Genova: Alessandra Boscolo, Francesca Morselli, Elisabetta Robotti e Silvia Funghi.

Attraverso riflessioni sulla pratica, il confronto tra scuola e ricerca e i laboratori di co-progettazione, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire strategie circa la didattica e l’insegnamento della matematica.

Ieri, invece, la matematica è diventata una sfida itinerante per le vie del borgo che ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, provenienti dal basso Piemonte e della Liguria, con “Matematica per tutti a Piaggia – sfide e giochi”.

Insegnanti e ricercatori dell'Università di Genova hanno guidato bambini e ragazzi di scuole elementari, medie e superiori in un percorso fatto di enigmi, sfide e attività ludico-didattiche, trasformando il paese in un grande spazio di apprendimento attivo con la matematica protagonista di sfide coinvolgenti e stimolanti per tutte le età. La giornata è poi terminata con la gustosa merenda preparata dalla Pro loco di Piagga.

"Siamo davvero contenti di aver ospitato nuovamente il workshop "Diva al Dima" - spiega il sindaco di Briga Alta, Federica Lanteri -. L'iniziativa è nata grazie a Simone Quartara del dipartimento di matematica dell'Università di Genova, amico e frequentatore del nostro paese. Dopo il successo dello scorso anno l'edizione 2025 è riuscita a portare la matematica 'fuori dalle aule', coinvolgendo davvero tantissime persone. Ieri il nostro borgo è stato letteralmente invaso da famgilie e ragazzi e di questo siamo grati e orgogliosi. Il progetto ha consentito non solo ai più giovani di scoprire in maniera differente la matematica, ma ha anche dato modo a tante persone di conoscere il nostro paese. Ringraziamo gli organizzatori per la splendida iniziativa e la pro loco di Piaggia che nelle due giornate ha preparato rinfresco e merenda per tutti".