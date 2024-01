Quando parliamo di assistenza Ferroli parliamo in particolare di assistenza caldaie e scaldabagni che poi sono non solo due dispositivi molto importanti per il nostro benessere domestico, però sono anche dei dispositivi per i quali questa azienda è molto famosa sostanzialmente.

Aziende che comunque famose non solo perché le persone che ne acquistano di questi dispositivi a prescindere dal modello che poi scelgono sono persone che rimangono molto soddisfatte per la qualità e per la durata degli stessi, ma sono persone che magari hanno scelto questa azienda proprio perché hanno letto delle ottime recensioni on-line rispetto alla qualità dei servizi di assistenza clienti.

Che poi magari sono servizi di cui gliel'hanno parlato anche degli amici o dei colleghi di lavoro che hanno in caso un dispositivo di questa azienda e quindi gli hanno raccontato della professionalità dei professionisti che ci lavorano all'interno e anche di tariffe che poi alla fine sono accettabili.

Come sappiamo quando si fa riferimento all'assistenza sia per quanto riguarda le caldaie che, per quanto riguarda gli scaldabagni e poi sarebbe la stessa cosa anche per i condizionatori, la prima parola chiave riguarda la manutenzione preventiva.

E da questo punto di vista i tecnici dell'azienda sono a disposizione dei clienti per effettuare controlli periodici, controlli che servono a identificare e a risolvere eventuali problemi in embrione di quella caldaia o di quello scaldabagno che potrebbero diventare dei guasti molto più gravi che significherebbe poi degli interventi di riparazione molto costosi.

Nel concreto poi i tecnici della Ferroli quello che faranno e esaminerà attentamente la caldaia o lo scaldabagno e ad esempio eseguire degli interventi di pulizia delle parti essenziali e sostituire delle componenti che magari negli anni si sono usurate e che vanno sostituite prima che poi il sistema vada in blocco.

Non in ultimo dovranno verificare che tutti i sistemi funzionano correttamente e avranno sempre l'obiettivo di evitare malfunzionamenti inattesi e soprattutto allungare il ciclo di vita dell'impianto che abbiamo in casa.

Le persone che acquistano un dispositivo della Ferroli vogliono andare a botta sicura

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, quando una persona decide di affidarsi ad un'azienda come la Ferroli e di, anche perché magari in passato ha avuto già delle cattive esperienze che non vuole ripetere.

Praticamente si parla della classica persona che in passato aveva acquistato una caldaia o uno scaldabagno di un'altra azienda con la quale poi ha avuto problemi, o perché gli stessi dispositivi non erano di grande qualità e quindi bisognava sempre portarli a riparare.

O comunque era proprio la qualità del servizio di assistenza clienti che era scadente e quindi parliamo di quelle classiche situazioni rispetto alle quali magari abbiamo un problema con la caldaia i tecnici arrivano a casa nostra per risolverlo dopo troppo tempo e ci lasciano senza acqua calda e senza riscaldamento, che poi in questi periodi è freddo soprattutto quando si parla di persone anziane o di bambini può rappresentare un grave problema.