Filippo Torrigiani a Cuneo per parlare di contrasto al gioco d'azzardo e mafia

Il Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano, con il patrocinio del Comune di Cuneo, hanno organizzato un incontro-conferenza con Filippo Torrigiani, già assessore e consigliere del Comune di Empoli, consulente della commissione parlamentare Antimafia e cavaliere e ufficiale della Repubblica.

L’incontro si terrà giovedì 18 gennaio dalle 18 alle 20 presso la sala polivalente CdT in Largo Barale 1.

L’evento arricchisce il progetto realizzato dai docenti della scuola dal titolo “Alla mafia dici No No No, contrasto al gioco d’azzardo e al boom del riciclaggio” di cui è referente il professor Giovanni Arusa.

Alla serata interverrà l'assessora alla Cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico, oltre ad una rappresentanza della sezione cittadina dell'associazione Libera. La serata è aperta a tutta la cittadinanza.