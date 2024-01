Savigliano: dal municipio la semplificazione dedicata alle famiglie con nuovi nati

D'ora in poi, le famiglie dei nuovi nati nel Comune di Savigliano avranno una “semplificazione” in più. Non è infatti più necessario recarsi all'Agenzia delle Entrate per ottenere il Codice Fiscale del bambino o della bambina per poi procedere con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale: lo si può avere semplicemente recandosi all'Ufficio Anagrafe del Municipio.



Nei dettagli: per ottenere il pediatra per il neonato è necessario iscrivere quest'ultimo al Servizio Sanitario Nazionale, e per fare ciò serve il Codice Fiscale (che viene generato automaticamente quando si registra il bimbo all'Anagrafe nazionale).



Fino ad ora le famiglie dovevano recarsi all'Agenzia delle Entrate per stamparlo, un passo che adesso non è più necessario: l'Ufficio Anagrafe del Comune di Savigliano rilascia direttamente un'attestazione di conferma del Codice Fiscale del nuovo nato.



«Un cambiamento nato da un caso concreto – spiegano dal Municipio – . Nello specifico, da un genitore che doveva prendere un pediatra per il proprio figlio e che aveva sentito che, altrove, fosse possibile avere l'attestazione del C.F. direttamente in Comune. Abbiamo dunque approfondito la questione, capendo che potevamo farlo».



«Ci sembra – aggiungono dal Comune – una bella semplificazione nei confronti delle famiglie dei nuovi nati, un'agevolazione. Dopo l'Atto di nascita è dunque sufficiente passare presso l'Anagrafe. Inoltre, l'attestazione del Codice Fiscale può essere anche inviata via e-mail».



Già attiva, la procedura è completamente gratuita.