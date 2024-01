Nel cimitero di San Rocco Castagnaretta la tumulazione delle ceneri del partigiano Gastone Cottino

Domattina, sabato 13 gennaio alle 11, le ceneri del partigiano Gastone Cottino verranno tumulate nel cimitero di San Rocco Castagnaretta a Cuneo.

Professore emerito all'Università di Giurisprudenza di Torino, giurista, fu partigiano durante la guerra con il nome di battaglia “Lucio”, combattente nella Brigata S.A.P. “Mingione” e componente del C.L.N. Piemonte. Infaticabile testimone della Resistenza, è stato tra le guide del gruppo dei Giovani Liberali, legato al Fronte della Gioventù. Era nato a Torino nel 1925 e l'8 febbraio avrebbe compiuto 99 anni. È morto giovedì 4 gennaio nel capoluogo di Regione dove è stato omaggiato con la Camera ardente allestita presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino.

Molto legato al Cuneese, trascorreva le estati nella casa materna in via Vecchia a Borgo San Dalmazzo. Frequentava la borgata alpina di Paraloup, luogo di Resistenza, recuperato dalla Fondazione Nuto Revelli che così lo ha ricordato: “In tutti questi anni a casa di Nuto Revelli e a Paraloup, abbiamo condiviso tanti momenti di confronto e di resistenza. Di Gastone Cottino ricordiamo la profonda coerenza e intransigenza nell’impegno culturale e civile; ci accoglieva sempre con il sorriso e con il suo inconfondibile entusiasmo, era disponibile al dialogo, all'ascolto e aveva un'eleganza di altri tempi. Ci mancherai Gastone!”

Alla cerimonia di sabato 13 gennaio parteciperanno anche l'Anpi di Cuneo, e l'Anpi Borgo e Valli che, in particolare, ha definito Gastone Cottino “Partigiano Storico, Custode della Libertà e dei Valori della Resistenza”.