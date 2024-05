Il monregalese Alessandro Piovano tra i dieci migliori ricercatori under 35 d'Italia

Settantuno le candidature pervenute per l’edizione 2024, 48 ricercatrici e 23 ricercatori provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani. 131 referees hanno valutato i candidati e selezionato in base al merito scientifico la rosa dei dieci finalisti.

Tra questi anche Alessandro Piovano, molto attento all’ambiente e all’economia circolare , dice di sé: “Mi piace andare a fondo nella comprensione dei fenomeni e trasmettere le mie competenze ai più giovani”. Il suo progetto si concentra sui processi di trasformazione della plastica e di un suo riutilizzo in dispositivi di accumulo energetico.

Il 16 maggio a Torino presso l’Accademia delle Scienze, Alessandro Piovano insieme agli altri ricercatori in finale sarà chiamato a raccontare in poco più di 6 minuti il suo progetto, cercando di renderlo chiaro, diretto e alla portata di tutti. A giudicare gli interventi saranno una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti esperti in comunicazione scientifica ed una Giuria Popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado.