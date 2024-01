Borgo San Dalmazzo, giornata conviviale e di riflessione per i partecipanti all'iniziativa "riPASSI di Storia" (FOTO)

Domenica 14 gennaio si è svolta un’importante giornata di convivialità e riflessione a Borgo San Dalmazzo, città Medaglia d’oro al Merito Civile.

L’iniziativa “riPASSI di Storia”, progetto ANPI dall’alto valore storico ed educativo, ha coinvolto un cospicuo numero di tesserate e tesserati, accorsi/e da varie sezioni, oltreché una trentina di giovani afferenti a 3 associazioni (“Makala”, “GreenTO” e Caritas Genova).

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al museo della Deportazione “MEMO4345”, curatissimo “giardino” di Storia e Memoria locale, e al suo responsabile scientifico, dott. Roberto Bianco, per la doppia visita guidata in orari e capienza “extra”.

Ma soprattutto un grazie va a Maddalena Forneris, presidente della sezione ANPI locale, che con la sua inconfondibile anima resistente ha condotto i visitatori passo a passo nei vari luoghi che legano Borgo ai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Luoghi che hanno segnato Maddalena personalmente, da figlia del vicecomandante della banda partigiana “Saben”, nonché instancabile organizzatrice, negli anni, di innumerevoli iniziative ed interviste a tanti protagonisti e protagoniste della resistenza locale.

Forte e sincera l’emozione trapelata dai suoi racconti: storie che parlano di tante giovani vittime, e che per questo non possono lasciare indifferenti.

Significativo anche il pranzo al circolo “Amici”, accogliente ristoro sito in frazione Sant’Antonio Aradolo, a cui i partecipanti sono giunti dopo un’ora di camminata in salita, particolarmente adatta per riflettere su quanto visto ed ascoltato in mattinata. Accompagnati dalle note occitane della giovane Silvia Mattiauda, hanno degustato un’ottima polenta in un clima fraterno e genuino, preparato con cura da due miti gestori Silvia ed Umberto.