Rumori e inquinamento a causa dei camion frigo: i cittadini di Gallo Grinzane protestano

Lamentele e qualche disagio per i residenti dei condomini nei pressi dell'ex fornace Silpa di Gallo Grinzane. Il motivo sono i camion frigo che sostano nel parcheggio e che, soprattutto nel weekend tengono i motori termici accesi. Diversi cittadini hanno espresso rimostranze per l'inquinamento acustico e quello ambientale dovuto ai gas di scarico.

Il sindaco Gianfranco Garau ha spiegato di essere a conoscenza della vicenda, aggiungendo che anche in Comune gli sono arrivate diverse segnalazioni. "Siamo in attesa che l'Enel realizzi delle colonnine per permettere l'alimentazione elettrica, abbiamo anche chiamato per capire come stava evolvendo la situazione. Siccome sono previsti dei lavori su una strada provinciale, deve intervenire anche la Provincia. La burocrazia sta un po' ritardando le tempistiche, ma sono fiducioso che la situazione possa tornare alla normalità entro qualche settimana".