A Scagnello torna la festa del tartufo nero

Per il 23° anno consecutivo Scagnello si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti: la celebrazione del tartufo nero.

La manifestazione inizierà il 7 marzo con due chiacchiere su donne e tartufo, per continuare con la consueta e apprezzata cena di Gala in cui il tartufo la farà da padrone di casa, accompagnato, come sempre, dai prodotti locali.

La giornata di domenica 8 marzo inizierà alle 9.30 con l'apertura degli stand che presenteranno i prodotti per tutta la giornata. Successivamente si darà il via alla ricerca simulata al tartufo che, nel pomeriggio, vedrà aggiudicarsi il premio per il tartufaio più veloce in assoluto, un premio speciale per la donna trifulaia e per il tartufaio più giovane.

La gara è gratuita e tutti i partecipanti verranno omaggiati. Seguirà il pranzo con piatti a base di tartufo nero di Scagnello. Nel contempo inizierà la Gara Cornhole con l'assegnazione del Gran Premio Speciale 1^ cl. donna e junior. Info e iscrizioni: 339.8068091 - 393.9039794. Nel pomeriggio esibizioni e spettacoli dei gruppi Fuego Latino, Zosimo lo Stregone e dei Laboratori con Arboreto Prandi.

Durante la giornata sarà presente la troupe di Telecupole per realizzare il video della manifestazione. Il tutto accompagnato con la musica del gruppo Prismas Banda.

"Ringraziamo sin da ora quanti vorranno trascorrere con noi il secondo weekend di marzo, auspicando in una bella giornata di sole" - il commento del sindaco Daniele Garelli.